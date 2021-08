WK para-mennen Schildau: Goud voor Duitsland en Francisca den Elzen!

Vaardigheid met veel ballen

Na de inspannende marathon van gister middag waren de para-menners vanochtend al weer vroeg in touw voor de afsluitende vaardigheid.

In Grade I reed de Duitse menster Patricia Großerichter de vaardigheid van haar leven en wist als enige van alle deelnemers het door Josef Middendorf ontworpen uitdagende parcours foutloos en binnen de toegestane tijd af te leggen. Met deze prestatie lukte het haar om uiteindelijk de bronzen medaille in de wacht te slepen.

Aan de de top van het klassement veranderde er door de vaardigheid niets meer. Met twee balletjes stelde de Amerikaanse menster Tracey Bowman de wk-titel veilig. De ervaren Duitser Heiner Lehrter won net als bij het vorige wk de zilveren medaille in Grade I.

Succesvolle titelverdediging

In Grade II lukte het de Belg Freddy Soete met slechts een kleine tijdfout om Ingmar Veneman, die op haar beurt ook slechts een bal had, uit de medailles te rijden. De Duitse debutante Ivonne Hellenbrand wist bij haar eerste wk-optreden de zilveren medaille te veroveren. Het goud was andermaal voor Francisca den Elzen met haar pas zesjarige pony Vandijks Superboy.

In het landenklassement veranderde door de vaardigheid niets meer. Hoewel de Duitse teammenners meer afgeworpen balleties hadden dan de Nederlandsen, hielden ze uiteindelijk krap negen punten voorsprong over voor het goud. Door het uitvallen van Jaques Poppen en PP gisteren had Nederland een niet te overbruggen achterstand opgelopen.