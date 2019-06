Parcoursbouwer WK tweespannen bouwt in Beekbergen

Barry is 70 jaar en is in de zomermaanden in Europa te vinden. De wintermaanden brengt hij door in Florida sinds hij met pensioen ging als manager op een school voor voortgezet onderwijs. Daarvoor was hij wiskundedocent. Hij begon met mennen in het begin van de jaren tachtig en reed jarenlang in het Verenigd Koninkrijk in de basissport met een enkelspan. Eind jaren negentig organiseerde hij met een groep rijders het nationale event op Alnwick Castle, wat ze zeven jaar lang deden. Dat was het moment waarop hij begon met het bouwen van parcoursen. Sinds 2004 is hij international parcoursbouwer en in 2010 promoveerde hij naar Level 4. Hij werkte als parcoursbouwer in het Verenigd Koninkrijk, het Europese vaste land en in de Verenigde Staten. Denk aan wedstrijden als Lowther, Sandringham, Royal Windsor, Catton Hall, in Engeland; en Sunshine State, Little Everglades, Shady Oaks, Katydid and Hermitage in Amerika.

Weeldkampioenschappen

In augustus 2011 ontwierp hij het parcours voor het WK tweespannen in Conty (Frankrijk) en in 2013 het Europees kampioenschap voor jeugd in Szilvasvarad, Hongarije. In 2014 en 2016 de wereldkampioenschappen Para-equestrian in Sandringham en vervolgens die in Beesd. In 2017 was hij parcoursbouwer op het EK vierspannen in Gothenburg (Zweden) en in 2018 bouwde hij het EK jeugd in Aszar-Kisber (Hongarije). Dit jaar bouwt hij op het WK voor tweespannen in Drebkau.

Kenmerkend

Iedere parcoursbouwer heeft een eigen signatuur. Gevraagd naar wat de menners in Beekbergen kunnen verwachten zegt hij: “Het doel van mijn ontwerpen is om zoveel mogelijk opties te creëren zodat de rijders niet alleen worden getest op hun stuurmanskunst, maar ook op hun inzicht in de hindernissen. Er zijn mogelijkheden voor vloeiende lijnen en technische wendingen. Het wordt een ware test of rijders de capaciteiten van hun paarden kunnen inschatten.”

En de vaardigheidsproef? “Het vaardigheidsparcours zal een test worden van enerzijds de souplesse van de paarden en anderzijds de accuratesse van de rijders. Er zullen veel wendingen in het parcours zitten, maar de lijnen zijn zodanig dat de menners in een vlot tempo vloeiend kunnen sturen. En er zijn opties voor kortere en langere lijnen.”