Ponymenners starten online petitie tegen pony meten

De opstellers van de petitie vinden dat de FEI ponymenners steeds verder op kosten jaagt. Dat is volgens hen geen stimulans voor de internationale mensport. Niet alleen het meten van de pony’s, maar ook de registratie van pony’s en rijders wordt steeds duurder. Verder vinden ze het niet passen bij het streven naar diervriendelijkheid om een lange reis (soms honderden kilometers) met de pony’s te maken voor alleen een meting. Daar komt bij dat in een aantal landen er helemaal geen door de FEI erkende meetmogelijkheid is.

De inhoud van de petitie vind je hier. Daar staat ook hoe je kunt deelnemen.

De FEI behandelt normaliter alleen maar zaken die via de Nationale Federaties worden aangedragen. Het is dus afwachten wat deze petitie gaat doen. De redactie van Hoefnet is benieuwd hoe andere (Nederlandse) internationale ponymenners tegen de meetverplichting aan kijken. Ben je internationaal ponymenner en wil je je mening met ons delen? Mail dan naar [email protected] o.v.v ‘ponymeting’.

