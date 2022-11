Stuttgart: Boyd Exell onverslaanbaar

In de eerste omloop klokte Jérôme Voutaz onder de 150 seconden en had een hoge basissnelheid. Glenn Geerts miste in de eerste omloop snelheid bij het uitrijden van de marathonhindernissen, was veel sneller dan gisteren en had evenals Voutaz 1 balletje. Boyd Exell liet gelijk zien dat hij niets aan het toeval ging overlaten. Hij was 4 seconden sneller dan de Zwitser en bleef foutloos.

Boyd blijft klasse apart

Deze drie namen het tegen elkaar op in de winning round, waarin ze met een schone lei startten. Glenn Geerst was veel sneller dan in de eerste omloop, maar reed er 3 ballen af. Jérôme Voutaz ging direct snel van start, maar zwaaide uit na de eerste keer uitrijden van de waterpartij, waardoor poort 4 het moest ontgelden. Vervolgens haalde hij heel ruim op in de eerste marathonhindernis. Mede daardoor was hij niet zo snel als in de eerste omloop. Toen hij vervolgens op de laatste poort een bal afreed was het spannend of hij Glenn Geerts nog achter zich kon houden en dat lukte nipt. Boyd Exell deed vervolgens aan laagvliegen. Hij snoepte nog twee seconden af van de tijd die hij in de eerste omloop neerzette. Een afgeworpen balletje in hindernis 5 kon hij zich gemakkelijk permitteren. Met een eindtotaal van 147,77 was hij vandaag opnieuw met afstand de beste en pakte de volle bak aan wereldbekerpunten. “Wat een super publiek en een super wedstrijd hier in Stuttgart”, reageert Boyd na afloop. “Mijn nieuwe paard (rechtsvoor Maestoso Jupiter, naast de zeer ervaren Bajnok, red.) gaat het steeds beter doen. Mijn A-team staat nog thuis, maar het B-team lijkt heel erg goed.”

Uitslag wereldbekerwedstrijd Stuttgart

Boyd Exell (AUS) 147,77 Jérôme Voutaz (SUI) 161,76 Glenn Geerts (BEL) 163,08

zonder winning round:

Michael Brauchle (GER) 160,64 Chester Weber (USA) 163,69 Benjamin Aillaud (FRA) 177,00

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor de stand in de wereldbeker na 3 wedstrijden

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.