Tryon 2018: Groen licht voor alle paarden

Koos de Ronde

Benauwde momenten voor IJsbrand Chardon en Piotr Mazurek toen een van hun paarden naar de holding area werd verwezen. Gelukkig kregen de 19-jarige Senator van Chardon en het paard Erik van Mazurek na de tweede keer opdraven het sein ‘fit to compete’.

Onder de brandende zon in Amerika toonden de paarden zich verder fit en klaar voor de strijd. “Dat is maar goed ook, want het wordt zwaar,” vertelt de Nederlandse bondscoach Harry de Ruyter. “Het weer maakt het heel zwaar, het is hier een luchtvochtigheid van 89% en 30 graden, ik hoop dat er iets aan het A-traject veranderd zodat we mooie sport hebben in de hindernissen. Het A-traject gaat heuvel op en af en dan met dit weer, dat is echt zwaar. De hindernissen zijn prachtig, maar liggen beneden in het dal, waar ook geen zuchtje wind staat. Daar is ook gewoon te weinig zuurstof. We willen mooie sport en daarom strijden we nog voor een aanpassing in het A-traject.”

De accommodatie in Tryon is prachtig, maar nog niet af. Het oorspronkelijk geplande menstadion is niet klaar en voor de dressuur van de vierspannen wordt daarom uitgeweken naar een van de andere, overigens uitstekende, losrijpistes. “De bodem van deze ring is perfect, hier hoeven we ons geen zorgen over te maken,” vertelt De Ruyter.

De marathon ligt er schitterend bij op een voormalig golfterrein waar ook de cross van de eventing verreden is. De vaardigheid vindt zondag plaats in het stadion na de springfinale. “Dit is een kleiner stadion, maar voldoet zeker. Het is knus en zeer geschikt voor onze vaardigheid,” besluit de bondscoach.

