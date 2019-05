Dit jaar meer mensport in Riesenbeck

De Duitse vierspanrijders nemen het niet alleen op tegen hun collega’s uit de rest van de wereld in de Derby, zij strijden ook om de nationale titel. Op vrijdagavond is er vanaf 21.00 uur een extra rubriek onder de schijnwerpers in het hoofdstadion. Voor deze ‘Jagd um Punkte’ maakt het springparcours in het grote stadion plaats voor een vaardigheidsparcours.

Op zaterdag komen de beste Duitse tweespanrijders in actie tijdens de marathon in het Surenburger bos. Voordat de vierspanrijders door de spectaculaire hindernissen rijden, testen de tweespannen alvast de snelste routes.

Organisator Ludger Beerbaum: “Een groot aantal bezoekers had aangegeven meer mensport te willen zien in Riesenbeck en aan deze wens gaan we nu voldoen. Het is ons doel om ieder jaar een beetje beter te worden en voor alle paardensportliefhebbers een mooi wedstrijdweekend te organiseren.”

Klik hier voor meer informatie