Wim Heylen en Michael Brauchle in de lappenmand

Wim Heylen

Wim Heylen vertelt: “Ik had de hindernis snel gepakt en wilde bij de F poort naar boven rijden, een klein stukje de heuvel op. Het was mijn bedoeling om dicht bij de poort te blijven, maar ik reed iets te hoog. Mijn groom hing te veel naar links en kon niet meer op tijd recht komen waardoor we omkiepten.”

Wim werd overgebracht naar het ziekenhuis in Overpelt waar hij werd geopereerd aan een open enkelbreuk. Als alles goed gaat, mag hij hopelijk volgende week naar huis, maar de genezing kan tot 6 maanden in beslag nemen. Voor Wim is het menseizoen helaas dus voorbij, maar de sympathieke menner was zeer positief verrast over het aantal berichtjes en telefoontjes die hij mocht ontvangen van zijn collega-rijders en van de organisatie van DVI.

Wim Heylen (archieffoto)

Michael Brauchle

“Het was mijn fout,” vertelt Michael Brauchle. “Ik had mijn span te vroeg voorbereid op een wending wat het incident veroorzaakte waardoor ik gewond ben geraakt. Ik kan het aan niemand anders verwijten dan aan mezelf.”

Er is nog geen exacte diagnose gesteld, het enige dat zeker is na het eerste röntgenonderzoek is dat het om een breuk in zijn voet gaat. Een MRI-scan moet binnenkort meer uitsluitsel geven. Op dit moment moet Brauchle zijn been hoog houden. De sportieve pauze voor Michi duurt zeker vier tot zes weken. “Mijn paarden gaan iedere dag in de stapmolen, dus ik hoop dat ze hun basisconditie behouden. Veel meer is er op dit moment niet mogelijk.”

Michael Brauchle en het Duitse team hopen uiteraard op spoedig herstel zodat de Europees Kampioen van 2015 fit aan de start kan komen van het EK in Donaueschingen in augustus.

Michael Brauchle (archieffoto)

