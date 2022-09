WK enkelspannen Le Pin au Haras: Frankrijk aan de leiding na dressuur (*uitgebreid verslag*)

De Française stuurde haar paard First Quality naar 39,32 strafpunten en was daarmee de enige combinatie die onder de 40 strafpunten bleef. Haar paard ging mooi gedragen in de verzameling en sprong mooi van de grond in de galoponderdelen. Met de mooie scores van Marion Vignaud en Fabrice Martin hebben de Fransen een enorme voorsprong op de andere landen genomen en hebben ze een stevige basis voor hun gouden ambitie. Marion Vignaud: “Ik ben heel blij met mijn proef. Wel was ik even een beetje gespannen omdat First Quality een beetje tammer was dan anders, maar uiteindelijk was hij toch heel oplettend. Ik heb er echt van genoten!” Over de marathon zegt ze: “We krijgen een technisch en lang parcours dat veel inspanning vraagt. Het hoogteverschil in het A-traject en 8 hindernissen in de B-fase zijn beiden zaken die we in het afgelopen seizoen maar weinig hebben meegemaakt. Het komt er morgen echt op aan, het parcours is zwaar en technisch. Er zijn krappe wendingen en in de perfecte lijnen is er altijd wel een lastig element. En de meer dan 120 balletjes moeten we natuurlijk laten liggen. Mijn paard is er klaar voor. Het is aan mij om hem goed te sturen en geen fouten te maken.”

Dressuurwinnares Marion Vignaud scoorde als enige onder de 40 punten

Maximaal gepresteerd

Eline Houterman moest vanochtend als eerste van start met Flow. Ze reed een gelijkmatige proef met een mooie galopreprise. Zowel zij zelf als haar trainster Kelly Houtappels, waren dik tevreden. Haar optreden werd beloond met 57,10 strafpunten en daarmee staat ze 14e in het individuele klassement. “Ik ben heel blij”, straalt ze. “Alles waar we aan hebben gewerkt met de training kwam er nu uit. Meer dan wat ik nu heb gedaan in de dressuur had ik niet van hem kunnen vragen. Ik heb me aan ons plan gehouden en het kwam er uit.” Fino Uno Toltien, roepnaam Flow, werd eerder door haar zus Anouk gereden. Maar toen zij met hem aan de kletter ging, nam Eline in 2018 de leidsels over. “Het is de beste keus ooit geweest om Eline hem te laten rijden”, zegt Anouk daar over. “In december ben ik met Flow gaan trainen bij Kelly Houtappels”, vertelt Eline. “Per wedstrijd hebben we een doel gesteld en als dat werd gehaald, gingen we door naar het volgende. Ik heb dankzij Kelly hele grote stappen gemaakt met dit paard. Sinds ik wist dat ik mee mocht naar het WK ben ik elke week bij haar geweest en ze heeft me hier ook geholpen. We komen van heel ver en dit is pas mijn 5e internationale wedstrijd met dit paard. Ik denk dat ik pas 10 dressuurproeven met hem heb gereden.” De marathon is Flows sterkste onderdeel. “Ik ben van plan om er morgen het maximale uit te halen, maar ik weet nog niet wat hij doet op het vals plat dat we hier hebben. Ik ga aanvallend rijden, want hij kan het wel en gelukkig is hij in staat om zelf tussen de hindernissen goed te herstellen.”

Kelly Houtappels reed een briljante proef

Glimlach

Kelly Houtappels ging vandaag geruime tijd aan de leiding in het klassement, maar werd uiteindelijk 2e. De ‘Nederlands’ Canadese reed met Flip een prachtige proef. Het paard danste door de piste en bezorgde menig toeschouwer kippenvel. In de verzameling ging hij mooi zitten op de middellijn en op de lange zijdes was hij kaarsrecht. Ze vergaarde 41,59 strafpunten. “Het was gewoon kicken”, vertelt ze. ”Voor het eerst heb ik met een glimlach gereden in de proef. Ik heb ook nog nooit zo mooi halt kunnen houden. Alles klopte en Flip had er ook zin in.” Voor de 14-jarige Flip is het inmiddels het 4e WK. “Hij heeft elk WK weer een betere proef laten zien. Hier was het moeilijk om te weten hoeveel je van tevoren kon doen in het losrijden omdat de bodem van de piste best zwaar was.” Na haar super dressuurproef is Kelly klaar voor de marathon. “De hindernissen zijn echt mooi, maar ik moet slim rijden en vooral géén balletjes afrijden.”

Vooraf voor getekend

Het beste Nederlandse resultaat was dus voor Saskia Siebers met Axel. De combinatie toonde een prachtig constant beeld met een uitstekende galopreprise. “Het was stabiel en ik kon alles super afwerken. Ik had hier vooraf voor getekend”, zegt de titelverdedigster. “Morgen ga ik aanvallen en ga ik eruit halen wat erin zit.” Saskia staat 4e met 43,85 . Het verschil met de als 3e geplaatste Fabrice Martin, die 43,78 scoorde is minimaal. Zijn paard ging mooi gedragen en liet een zeer goede stap zien. Martin heeft een thuiswedstrijd want zijn paard Lanzaro IFCE is van de staatsstoeterij.

Van de Nederlanders kwamen vandaag ook Christiaan Provoost en Elke van de Snoek aan start. Provoost reed zeer voorwaarts, maar maakt een paar foutjes. “Op zich liep Duran goed, maar in de overgang naar stap verraste hij me en viel naar halt. En in de galop had ik even een koerscorrectie. Morgen probeer ik degelijk en foutloos rond te rijden. We gaan gecontroleerd aanvallen,” vertelt hij.

Fabrice Martin bleef Saskia Siebers nipt voor

De debutant

WK debutante Elke van der Snoek geniet van elke minuut in Haras du Pin. Ze reed een prima dressuurproef, maar werd met 63,83 wel wat ondergewaardeerd. “Ik had geen last van zenuwen”, vertelt ze. “Het is toch prachtig om hier te rijden! Ik heb me voorgenomen om te genieten en de proef ging heel fijn. Het halthouden deed mijn paard te vroeg en in een split second besloot ik om toch naar de letter te rijden, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Misschien had mijn proef hier en daar wat flitsender gekund, maar mijn paard pakte het goed op. Dressuur is eigenlijk zijn beste onderdeel en daarom had ik toch wel een score rond de 56 strafpunten verwacht. Maar het blijft een jurysport en ze kennen mij nog niet.” De 14-jarige Buddy (San Remo x Jetset) kwam als veulen in haar bezit en begon zijn carrière als tweespanpaard bij haar vriend Lieuwe. Toen Lieuwe een tijdje niet kon rijden nam zij Buddy over in het enkelspan. ‘”Ze heeft hem gewoon ingepikt,” grinnikt hij. Elke heeft alle klassen met hem doorlopen en als jong paard was hij zeker niet gemakkelijk. Nu doet ze mee op het hoogste niveau en vorig jaar heeft ze al in Haras du Pin gereden, wat zeker voor de marathon een voordeel is. “Ik had niet verwacht dat we zouden gaan. Mijn paard is groot en niet heel goed in de marathon en ook met de vaardigheid zijn we aan het stoeien geweest. Ik dacht altijd dat ik beter kon blijven draven, maar ik had altijd tijdfouten en hij wil juist galopperen. Dus dat proberen we nu. In Wierden lukte dat voor het eerst heel goed, tot en met poort 17. Toen reed ik er een bal af en was ik het parcours kwijt.” Het lijstje van WK deelnemers werd naarmate het WK dichterbij kwam steeds korter doordat er een aantal mensen om verschillende redenen (blessures, gezondheid, etc) afvielen. En dus mocht Elke mee. “Ik ben blij en trots dat we hier zijn. Het is wel dubbel, want ik vond het vooral erg voor al degenen die er niet meer heen konden gaan. We hebben geen pretenties. Ik wil vooral genieten en veel leren van deze ervaring.” Over de marathon is ze net als de anderen heel duidelijk: “Ik heb er heel erg veel zin in. Omdat ik hier al eerder heb gereden weet ik wat kan met al het vals plat. Lieuwe gaat altijd mee achterop, maar nu gaat Sietske Flobbe mee als groom. Dan kan ik misschien iets meer risico nemen. De gezamenlijke teamverkenning heeft me al heel veel informatie opgeleverd. Heel leuk om de kennis van Jeroen Houterman mee te krijgen. We gaan wat proberen!”

Op naar de marathon

De 8 hindernissen in de marathon zijn opgebouwd uit mobiele elementen en daarom allemaal voorzien van balletjes, 128 in totaal. Doordat de hindernissen iets schuin liggen en het B-traject steeds omhoog en omlaag gaat zal de marathon veel kracht kosten. De hindernissen zijn niet eenvoudig en kennen elk verschillende moeilijkheden. De marathon gaat morgen om 9.30 uur van start. Voor de startvolgorde heeft een loting in tijdblokken plaats gevonden. Deze is dus niet op omgekeerde volgorde van het klassement.

