WK ponymennen Oirschot: Topklassement tweespannen dicht bij elkaar

Heel blij

“Ik ben heel blij met het resultaat”, vertelt Christof Weihe. “Mijn pony’s zijn geweldig en stonden er vandaag perfect aan. Ik wist dat het moeilijk zou worden en dat de concurrentie sterk is. Maar het vertrouwen in mijn pony’s is groot en dat werd beloond. Daarnaast ben ik super blij met mijn groom en alle supporters die net zo blij waren als ikzelf!”

Christof Weihe gaat aan de leiding

De Nederlanders hebben een hele succesvolle dag achter de rug, want drie van de vier spannen reed een score van onder de 50 strafpunten. Anneke Cremers eindigde als twaalfde van de 33 deelnemers met 53.13 strafpunten. Cas Hendriks werd vandaag zesde met 48.16 strafpunten en Rodinde Rutjens en Melanie van de Bunt verdienden een podiumplaats met 44.37 en 45.76 strafpunten.

Eerste blok

“De score viel me eigenlijk een beetje tegen”, laat Rodinde na afloop weten. “Het afgelopen seizoen was niet makkelijk. Ik heb mijn jonge pony regelmatig meegenomen en heb mezelf op die manier uitgedaagd. Sinds twee maanden ben ik weer bezig met Bruno, en ik merk dat de rust in het span weer terug is. Dat hoor ik trouwens van velen, dat het er weer makkelijk en ontspannen uitziet”, vertelt ze open.

“Ik baalde wel dat ik al zo vroeg moest rijden vandaag, als eerste Nederlander. Ik werd ingedeeld in het eerste blok, maar in het tweede blok zaten alle goede rijders. Je weet dan dat de kans groot is dat de jury’s zich in het eerste gedeelte iets inhouden, omdat ze weten dat er nog veel combinaties gaan komen. Maar ik ben super blij met mijn proef, en denk dat ik heb kunnen laten zien waar ik het afgelopen jaar voor heb gewerkt. De pony’s waren fijn ontspannen, ik denk dat ik goede overgangen heb kunnen laten zien, stretching frame was goed en ik kon ze fijn van achter rijden. Daardoor kon ik veel expressie laten zien. Ik heb het gevoel dat alles er eigenlijk wel in zat. Ik had daarom op een iets betere score gehoopt, en ik hoor dat hier in de wandelgangen ook rondgaan. Maar het is wat het is, zaterdag gaan we gewoon gasgeven!”

Rodinde Rutjens eindige als tweede vandaag

“De marathons in Kisber en Le Pin au Haras zijn wel meer mijn marathons. Deze zijn echt voor pony’s gebouwd, en daardoor vrij klein. In sommige hindernissen liggen veel ballen, in andere geen enkele. Maar dat maakt ze niet makkelijker hoor, parcoursbouwer Johan Jacobs heeft er echt wel een uitdaging van gemaakt. Daarnaast zit de top dicht bij elkaar, dus er kan nog van alles gebeuren! Ik zei aan het begin van het seizoen al dat er dit jaar heel veel kansmakers zijn voor de wereldtitel, en daar blijf ik bij”, besluit Rodinde.

Morgen rijden de vierspannen de dressuur. Vanwege de weersomstandigheden trapt Jean Charles Davoust (FRA) morgen om 13:00 uur af in plaats 11:00 uur.

