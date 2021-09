WK tweespannen Kronenberg: Duitsland na dressuur aan de leiding

Niemand verbeterde het resultaat van Martin Hölle, die gisteren de leiding pakte. De Hongaarse titelverdediger is blij met het resultaat, maar had op een grotere voorsprong gehoopt. “Het ging gisteren niet zoals ik had gehoopt,” zegt hij over zijn proef. “Ik ben blij met de punten, maar ik weet dat het veel beter kan. Maar ja, het blijven paarden… Het liep niet zo goed als onze laatste wedstrijd in Valkenswaard, maar uiteindelijk ben ik toch tevreden met het resultaat. Morgen is het weer een nieuwe dag en dan gaan we proberen om zo hard mogelijk te rijden. Ik heb nog geen echt plan. Morgen kijk ik hoe de paarden aanvoelen en dan doe ik alles wat we kunnen om zo goed mogelijk te rijden.”

Sandro Koalick

Duitsland scoort

Twee Duitse teamleden staan in de top van het klassement. Sandro Koalick staat tweede met 43,52 strafpunten. Hij reed een mooie gedegen proef. Zijn span maakte indruk door de harmonie en takt. Anna Sandmann nestelde zich met 45,65 op de vierde plaats, achter de Fransman Grimonprez die gisteren reed. Ze reed gedurfd en aanvallend en toonde een mooie proef. Met slechts één punt voorsprong op de Hongaren leidt Duitsland hierdoor het landenklassement.

Stan van Eijk

Foutloze brave proeven

Nederland staat op de vijfde plaats. Voor een mooie dressuurscore was de hoop gevestigd op Antonie ter Harmsel. Hij reed met de vossen Foppe en Zardonis een mooie proef, maar het flitsende ontbrak. De jury gaf hem 53,31 strafpunten en dat was niet het resultaat waar de hoefsmid uit Rijssen voor ging. “Ik heb geen fouten gemaakt maar het was té braaf,” constateert hij zelf. “Op het voorterrein ging het nog heel goed, maar in de proef waren de paarden té ontspannen. Morgen in de marathon moet het gas erop.”

Hoewel dressuur niet de specialiteit van Stan van Eijk is, boekte hij het beste Nederlandse resultaat met Deniro en Zorac. De paarden stonden er mooi aan, waren gehoorzaam en gaven een mooi gelijk en ontspannen beeld. Daardoor oogden sommige onderdelen alsof hij voorzichtig reed, maar dat was niet het geval. “Ik had een heel lekker gevoel op de wagen,” zegt hij over zijn proef. “Vanaf de koets zag ik mooie stelling en buiging, ik kon alles doen wat ik wilde en zag wel een paar kleine foutjes. Het is niet mijn beste, maar zeker niet mijn slechtste proef.” De WK ambassadeur had een hogere waardering voor zijn verrichtingen verwacht. “Ik moet dit even verwerken,” zegt hij daarom. De marathon is meer zijn specialiteit dus morgen wil hij scoren. “De marathon is zwaar en de laatste hindernis is lang. Deze hindernissen tolereren geen foutjes. Mijn lijnen staan vast en morgen bepaal ik hoe ik het ga doen. Ik moet proberen om het verschil te maken.”

Antonie ter Harmsel

