WK tweespannen Kronenberg: Spectaculaire marathondag

Dressuurwinnaar Martin Hölle reed een geweldige marathon. Razendsnel en zonder fouten vloog hij door de hindernissen. Hij werd 4e in dit wedstrijdonderdeel en verstevigde zijn leidende positie. Het Hongaarse team staat na de marathon aan de leiding. Specialist György Fekete werd tweede en droeg met dat het mooie marathonresultaat bij aan de voorsprong van de Hongaren. De Duitser Dennis Schneiders won de marathon. Hij reed vanochtend snel en gecontroleerd rond, maar rijdt individueel. De Duitse teamrijders Marco Freund en Sandro Koalic reden een sterke marathon en hielden hun land in medaillepositie. Koalic is individueel opgeklommen naar de tweede plaats in het klassement. De Fransman Franck Grimonprez hield ook aansluiting in de marathon en staat op plaats 3.

Marathonwinnaar Dennis Schneiders

Timmerman beste Nederlander

Beste Nederlander was individueel deelnemer Theo Timmerman. Hij werd knap vijfde in de marathon en staat er individueel (7e) ook het beste voor van de Nederlandse rijders. “Het ging goed en ik ben dik tevreden,” straalt hij. “De paarden waren heel fit. Dit is pas hun vierde wedstrijd. Qua marathon was ik er van tevoren van overtuigd dat ik met dit span hoog kon komen. De hindernissen waren mooi, maar zwaar en dat mag ook voor een WK. Ik vond wel dat de ondergrond wat slecht werd bijgehouden, waardoor de omstandigheden niet voor iedereen hetzelfde waren. Maar ik ben tevreden, want hier wilde ik pieken. Ik hoop dat er morgen een moeilijk vaardigheidsparcours staat. Dat is voor mij het fijnst, want als het te makkelijk is, word ik nonchalant.”

Theo Timmerman

Paardenwissel

Stan van Eijk had vanochtend reuze pech. Zijn allrounder Zorac stond met een dik been en bleek ondanks de goede verzorging kreupel te zijn. Daarom moest dressuurpaard Deniro naast de ervaren Jones worden gezet in de marathon. Stan moest zijn plannen aanpassen en zette alles op alles er met het alternatieve span het beste van te maken. “Hoe ik heb gereden? Wil je het eerlijk weten?” Het K-woord valt. De teleurstelling is te begrijpen, want twee jaar werkte Stan toe naar dit WK in zijn eigen regio. “Ik heb er vandaag alles uit gehaald wat er in zat, maar ik kom hier natuurlijk niet om met mijn B-keuze te rijden,” zegt hij over de wedstrijd van vandaag. Ook morgen moet hij improviseren, want hij heeft Zorac teruggetrokken uit de wedstrijd. “Als het morgen een heel technisch parcours is, komt dit span ervaring tekort. Maar ook morgen ga ik proberen er het beste van te maken!” Stan werd 27e in de marathon en staat op plaats 14 in het klassement.

Foutjes

Henk Garrits ging in de eerste waterhindernis zo snel dat hij even een verkeerde poort in schoot. Hij herstelde snel, maar helaas leverde dat 20 strafpunten op. Ewoud Boom was ook heel goed onderweg, maar kwam met de boom vast te zitten tegen een paal in hindernis 4. De seconden tikten weg en de groom moest even van de wagen. Op een enkel afgereden balletje na ging het voor de overige Nederlanders (Antonie ter Harmsel, Ton Vreugdenhil,en Geert Dijkhof voorspoedig). Carlo Vermeulen maakte een sprong in het klassement naar de middenmoot, maar zijn 15e plaats in de marathon was niet waar hij voor ging. Hij had niet lekker gereden. In hindernis 6 raakte hij een paal waardoor groom Kris ternauwernood aan boord kon blijven. “Dat overkomt mij normaal gesproken nooit,” zegt Carlo na afloop. “Ik had vandaag geen goed stuur doordat de druk van de paarden onderling te verschillend was. We hebben onderweg nog een keer wat versteld, maar het vervolgens weer teruggezet. Soms moet je het nemen zoals het is. Hier moet alles kloppen om hoog te eindigen.”

Kansje op brons

Zoals het er nu naar uit ziet is brons het hoogst haalbare voor het Nederlandse team. Daarvoor moeten de Fransen worden verslagen. De Duitsers en Hongaren hebben heel sterk gereden en staan op een onderling verschil van 3 balletjes in de vaardigheid. Morgen is de ontknoping.

György Fekete was de snelste Hongaar

