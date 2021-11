WK ponymennen 2023 in Oirschot

“We zijn super trots en blij dat we dit WK mogen organiseren,” vertelt voorzitter en tevens eigenaar van Steenhof Stables Bert Brans. “In 2020 en 2021 hadden we al een internationale menwedstrijd voor de ponyrubrieken op het programma staan, maar dit kon helaas niet doorgaan vanwege de coronapandemie.”

Oirschot draagt de pony-mensport een warm hart toe. In 2019, 2020 en 2021 werden er de succesvolle Nederlandse kampioenschappen voor de ponymenners georganiseerd. “Wij vinden het belangrijk dat de ponymenners een mooie wedstrijd kunnen rijden. We krijgen veel waardering van deze groep en dat heeft ons doen besluiten om ons kandidaat te stellen voor het WK 2023. Het is geweldig dat het is gelukt en we kijken er erg naar uit!”

Na Breda in 2015 is het de tweede keer in de geschiedenis van het gecombineerde WK ponymennen dat het WK in eigen land wordt gehouden.

Met de komst van het WK naar Oirschot krijgen de regerend individuele Wereldkampioenen Rodinde Rutjens (tweespan) en Marijke Hammink (vierspan) én het Nederlandse team de gelegenheid hun wereldtitel op eigen bodem te verdedigen.

In 2022 staat Pony Driving Oirschot van 14 tot en met 17 juli op de kalender met een tweesterren-wedstrijd voor alle ponyrubrieken.

De datum voor het WK is 23 – 27 augustus of 30 augustus – 3 september 2023.

